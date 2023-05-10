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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل روسي .. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت هيئة الأركان العامة لـ الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الروسي يتركز في أربعة أجزاء مختلفة من منطقة دونيتسك، مشيرة إلي أن أشرس المعارك تقع في مدينتي باخموت ومارينكا.

وأضافت أن روسيا نفذت عمليات هجومية فاشلة في باخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني: “إلى الجنوب، تشن القوات الروسية عمليات دفاعية في اتجاهات وزابوريجيا وخيرسون، ونفذت عددًا من الضربات الجوية”.

وأضافت أن “المستوطنات القريبة من الخطوط الأمامية تعرضت للقصف ، بما في ذلك 35 غارة جوية وأربع هجمات من هيمارس على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات في منطقة خيرسون”.

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كما زعمت هيئة الأركان العامة أن الروس كانوا يقومون بإجلاء المدنيين في بلدة توكماك في منطقة زابوريجيا إلى ظروف معيشية مروعة في الجنوب.

وأضافت أن “الروس، بحجة إجلاء المدنيين، يواصلون مصادرة الممتلكات المنهوبة من مستوطنات الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا”، مضيفة أن “المؤسسات الطبية في مدينة إنيرجودار تعرضت للنهب”.

وقالت إن “القوات الجوية الأوكرانية نفذت عدة ضربات، بما في ذلك ضد وحدة حرب إلكترونية روسية. يبدو أن الأوكرانيين يحاولون تعطيل الاتصالات العسكرية الروسية وقدرات الحرب الإلكترونية قبل شن هجوم مضاد”.

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