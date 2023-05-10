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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا للناتو

صدى البلد

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” بعيد كل البعد عن الاتفاق النهائي.

جاءت تصريحات بوريل، تعليقا على بيان أدلى به الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بأن جميع أعضاء الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وافقوا على انضمام كييف.

وقال بوريل لقناة “لا سيكستا” الإسبانية: “هذا لا يعتمد على الأمين العام للناتو، ولكن على الدول الأعضاء في الناتو.. عضوية أوكرانيا ليست مطروحة على الطاولة”، مضيفًا أن “كييف طلبت الانضمام منذ فترة طويلة، وقيل لها إن هذا ليس قيد النظر”.

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وفي وقت سابق، قال ستولتنبرج، لصحيفة “واشنطن بوست”، إن “جمي” ‘أعضاء الكتلة يوافقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا، لكن “السؤال هو متى، ولا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك”.

وأضاف ستولتنبرج، أن المناقشة ستكون موضع نقاش “إذا لم تنتصر أوكرانيا” في الصراع مع روسيا، لذلك يجب على الناتو مواصلة دعم كييف - مع الإصرار على أنها ليست طرفًا في الأعمال العدائية.

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