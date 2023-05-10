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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تنتقد تصريحات بوريل بشأن وقف المساعدات

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا

انتقدت أوكرانيا تصريحات مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الأزمة الأوكرانية ستنتهي فور وقف الدعم العسكري لكييف.

وقال مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك عقب تصريحات بوريل، عبر حسابه على موقع "تويتر": "مرة أخرى... وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا بشكل مطلق لا يوقف النزاع على الفور".

وكان بوريل قال في وقت سابق، إنه يمكن وقف النزاع في أوكرانيا على الفور إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى سلطات كييف.

وأضاف بوريل، أن مثل هذا السلام لن يناسب الحلفاء الغربيين.

من جانبه، كشف الكرملين، أنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة.

كما أكد الكرملين أن روسيا تقدر تقديرا عاليا جهود جميع البلدان التي تحاول إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا في اتجاه سلمي.

الازمة الاوكرانية الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك وقف الدعم أوكرانيا

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