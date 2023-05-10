الرئيس التشيكي يخطط لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "L-159"

قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل اليوم، إن جمهورية التشيك قد تمنح أوكرانيا بعض طائراتها المقاتلة من طراز L-159 لدعم هجومها المضاد.

وتعد براغ من بين أقوى حلفاء كييف منذ اندلاع العدوان الروسي في فبراير الماضي، حيث منحت كييف العديد من الذخيرة والدبابات بمليارات الدولارات.

وتعتبر L-159 طائرة قتالية تشيكية الصنع مصممة للدعم الجوي للقوات البرية والاستطلاع ومهام القتال الجوي.

وقال بافيل للإذاعة العامة التشيكية في مقابلة، "يجدر النظر فيما إذا كان بإمكاننا تزويد أوكرانيا بطائراتنا من طراز L-159".

وأضاف، "كطائرات دعم قتالي مباشر، يمكن للطائرات أن تساعد أوكرانيا بشكل كبير في الهجوم المضاد".

وأكد الرئيس التشيكي، أن أوكرانيا بصدد استلام وحدتين من نظام الدفاع الجوي كوب من التشيك.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأسبوع الماضي إن المحادثات بشأن التبرع المحتمل بطائرات مقاتلة من طراز F-16 لأوكرانيا تتقدم، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار. وزودت سلوفاكيا وبولندا أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز MIG-29 من الحقبة السوفيتية في مارس الماضي.