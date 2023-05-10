إجراء عاجل من باريس بعد مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا

اطلق القضاء الفرنسي تحقيقا في جرائم الحرب في مقتل صحفي وكالة فرانس برس، ارمان سولدين، الذي قتل في اوكرانيا، بحسب ما أفاد به ممثلو ادعاء مكافحة الارهاب.

ولقي سولدين (32 عاما) حتفه عندما تعرض هو وزملاؤه في وكالة فرانس برس لإطلاق صواريخ جراد أمس الثلاثاء أثناء تواجدهم مع القوات الأوكرانية بالقرب من تشاسيف يار في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق الفرنسي ستتم معالجته من قبل “OCLCH”، وهي وحدة تحقيق متخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، وستسعى لتحديد الملابسات الدقيقة لوفاة سولدين.