بيان عاجل من روسيا بشأن الهجوم علي الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، هو عمل إرهابي، وبالتالي وضعت أوكرانيا نفسها في عدد من الدول الراعية للإرهاب.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع قناة “ATV”: “لقد رأينا حقًا أن هناك محاولة لمهاجمة الكرملين في موسكو بطائرتين بدون طيار. مقر رئيس الاتحاد الروسي موجود هنا، وفي الواقع يمكننا اعتبار هذا الهجوم محاولة هجوم إرهابي على رأس الدولة الروسية”.

وأكد المتحدث باسم الكرملين "نعتقد أنه بهذه الطريقة وضعت أوكرانيا نفسها عمليًا بين الدول الراعية للإرهاب، ليس حتى بالمعنى القانوني، ولكن في الواقع".