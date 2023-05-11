السفير المصري يدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

حرص السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، اليوم على حضور المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي تقام عليه مباراة الأهلي والترجي مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير إيهاب فهمي قد حرص على التواجد في مطار قرطاج، واستقبل بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى تونس، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة، منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وقامت السفارة المصرية في تونس بالتنسيق الكامل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، لإنهاء كافة الأمور الإدارية وتسهيل خروج الفريق من المطار.

ورافق السفير إيهاب فهمي بعثة الأهلي من مطار قرطاج إلى فندق الإقامة بالعاصمة تونس، وأكد على تذليل الصعاب أمام الفريق لإنجاز مهمته في تونس.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الأول في تونس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف مباراة الأهلي والترجي مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الترجي.

فيما خاض ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب التدريب، تحدث خلالها في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمباراة الفريق أمام الترجي.