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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأرخص سعر .. فيفو تستعد لإطلاق هاتف جديد لمحدودي الدخل

هاتف فيفو Vivo Y36
هاتف فيفو Vivo Y36

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق هاتف ذكي جديد لمحدودي الدخل بسعر رخيص بتقنية 4G، حيث سينطلق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة، حيث ظهر هذا الهاتف على منصات Geekbench و Bluetooth SIG مع عدد من المواصفات الرئيسية.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو القادم والذي سيحمل اسم Vivo Y36، قد ظهر أيضًا في قائمة شهادات NBTC و Google Play والتي تشير إلى إطلاقه قريبا، كما تم تخصيص رقم الطراز V2247 للهاتف الذكي Y36 4G. 

 

وسيحصل  هاتف فيفو Vivo Y36 على شاشة كبيرة من نوع LCD كبيرة قياس 6.8 بوصة ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع جودة +HD، ودقة 720 × 16OO بكسل، مع مستشعر للبصمة على جانب الهاتف. 

 

ومن المحتمل أن يقدم هاتف فيفو Vivo Y36، كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.    

 

وسيعمل هاتف فيفو Vivo Y36 بمعالج من نوع Snapdragon 680 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت قابلة للتوسيع، ونظام التشغيل أندرويد 13.  

 

 وسيحتوي هاتف فيفو Vivo Y36 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، والتي يمكنها الاستمرار حتى يوم كامل من الاستخدام . 

 

 

فيفو هاتف Vivo Y36 هواتف فيفو محدودي الدخل

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