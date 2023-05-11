عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بنظام غذائي شائع.. سيدة تثير الجدل لفقدانها 50 في المائة من وزنها

صدى البلد

حاولت أنجيلا البالغة من العمر 60 إنقاص الوزن،  وقد حاولت التوقف عن تناول المشروبات من النظام الغذائي  مؤكدة أن ذلك قد أعد في  أحداث فرقًا كبيرًا .

أوضحت راشيل ساكردوتي ، خبيرة التغذية ومؤسسة برنامج العافية ، أن التحول في الهرمونات مع بلوغ النساء سن اليأس يرجع بالتأكيد إلى أن أجسامنا أصبحت عرضة لتخزين الوزن الزائد". 

أوضحت أخصائية التغذية راشيل أن تعديل نظامك الغذائي يجب أن يكون "الخطوة الأولى ، وهي طريقة بسيطة للشفاء وقد ساعد انجيلا على التخلص من نصف وزنها

 اقترحت أن تختار النساء نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضروات والحبوب الكاملة والبروتين لدعم الصحة الهرمونية ومنع زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث.

وفقا لموقع اكسبريس أوضحت أخصائية التغذية راشيل: "نعتقد أن إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة في أي عمر أمر حيوي ، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل أكبر عندما نصل إلى سنوات انقطاع الطمث لدينا".

هذا هو بالضبط ما عانت منه أنجيلا أثناء انقطاع الطمث لأنها اكتسبت وزنًا ولم تتمكن من فقدانه حتى تعلمت كيفية تعديل نظامها الغذائي وخطة التغذية وفقًا لنمط حياتها الجديد وتغييرات الجسم.

بعد دراسة نوع جسمها المحدد واحتياجاتها الجديدة أثناء انقطاع الطمث ، وجدت أن خطة الصيام المتقطع وتناول الطعام ثلاث مرات في اليوم كان أفضل خطة نظام غذائي لها.

انقاص الوزن النظام الغذائي سن اليأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

عدلي القيعي يفجر مفاجأة ويكشف خطة الأهلي لحل أزمة كهربا

البانيه رخص 40 جنيها|أسعار الدواجن الآن بعد دخول 4.5 مليون طن أعلاف

موضوعات متعلقة

موظفان فقط و3 ملايين .. تعرف قصة أصغر بنك في العالم

تختلف عن قوانين الطبيعة .. ظاهرة جديدة قد يشهدها العالم اليوم

مطعم أمريكي شهير يلقي أكواما من المكرونة يثير الجدل.. اعرف القصة

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا لتخلصها من حوالي ربع وزنها..اعرف القصة

معمرة أمريكية تثير الجدل بسر تمتعها بالصحة والطاقة

متفوقا على الكل.. تعرف على اسم المواليد الأكثر انتشارا في العواصم العالمية

أغرب جرائم القتل على الإطلاق.. أم روسية تخطط لقتل ابنتها لسبب غير متوقع

ترشيحاتنا

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

جيش الإحتلال الإسرائيلي يغتال مسؤول الوحدة الصاروخية بحركة الجهاد

بعد محاولات فاشلة.. والد ضحية الغدر بسوهاج: إخواتي قتلوا ابني من حقدهم|فيديو

وزيرة الخزانة الأمريكية: عدم سداد الديون يشكل خطرا على قيادة واشنطن للاقتصاد

صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو الاثنين|تفاصيل زيادة25%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

طبيب يكشف عن مخاطر وضع الفينو للأطفال فى اللانش بوكس

بعد تسمم 382 شخصًا .. طبيب يفجر مفاجأة عن البوظة الفاسدة

فيديو

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ