بنظام غذائي شائع.. سيدة تثير الجدل لفقدانها 50 في المائة من وزنها

حاولت أنجيلا البالغة من العمر 60 إنقاص الوزن، وقد حاولت التوقف عن تناول المشروبات من النظام الغذائي مؤكدة أن ذلك قد أعد في أحداث فرقًا كبيرًا .

أوضحت راشيل ساكردوتي ، خبيرة التغذية ومؤسسة برنامج العافية ، أن التحول في الهرمونات مع بلوغ النساء سن اليأس يرجع بالتأكيد إلى أن أجسامنا أصبحت عرضة لتخزين الوزن الزائد".

أوضحت أخصائية التغذية راشيل أن تعديل نظامك الغذائي يجب أن يكون "الخطوة الأولى ، وهي طريقة بسيطة للشفاء وقد ساعد انجيلا على التخلص من نصف وزنها

اقترحت أن تختار النساء نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضروات والحبوب الكاملة والبروتين لدعم الصحة الهرمونية ومنع زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث.

وفقا لموقع اكسبريس أوضحت أخصائية التغذية راشيل: "نعتقد أن إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة في أي عمر أمر حيوي ، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل أكبر عندما نصل إلى سنوات انقطاع الطمث لدينا".

هذا هو بالضبط ما عانت منه أنجيلا أثناء انقطاع الطمث لأنها اكتسبت وزنًا ولم تتمكن من فقدانه حتى تعلمت كيفية تعديل نظامها الغذائي وخطة التغذية وفقًا لنمط حياتها الجديد وتغييرات الجسم.

بعد دراسة نوع جسمها المحدد واحتياجاتها الجديدة أثناء انقطاع الطمث ، وجدت أن خطة الصيام المتقطع وتناول الطعام ثلاث مرات في اليوم كان أفضل خطة نظام غذائي لها.