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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من تونس بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تونس
تونس

أدانت تونس بشدة الغارات الجوية الغادرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي خلّفت عددا من الشهداء والعشرات من الجرحى، من بينهم أطفال، ونساء عُزّل، في خرق واضح لكل القوانين والأعراف الدولية.

وقالت وزارة الخارجية التونيسية في بيان لها، إنها ترفض العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يتعرّض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تنكيل واعتداءات مُمنهجة تهدُد أمنه وحقُه في الحياة.

وجددت تونس تضامنها الكامل ودعمها الثابت للشعب الفسلطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعت المجموعة الدولية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه الانتهاكات الإجرامية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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