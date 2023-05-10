طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قصف 13 منزلا فى قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية 13 منزلا خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن نحو ثلاثة عشر منزلا دمر بشكل كلي وجزئي بصواريخ طائرات الاحتلال الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ودمرت الطائرات 10 منازل وشقق سكنية خلال اليوم الأول للعدوان، إضافة إلى تدمير ثلاث مركبات مدنية بشكل تام.

وأكدت وفا أن طائرة حربية من نوع "إف 16" دمرت منزلا في منطقة الشيماء غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مساء اليوم الأربعاء، عقب قصفه بصاروخين من طائرة بدون طيار، حيث لحقت أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بصاروخ منزلا في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ودمرته بشكل كامل.

وقصفت طائرة حربية موقعاً غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع بصاروخين، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة به وبمنازل المواطنين في المكان.