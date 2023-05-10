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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات استدعته.. سلطات الاحتلال تحتجز محافظ القدس

صدى البلد

احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث، مساء اليوم الأربعاء، بعد استدعائه من قبل المخابرات الإسرائيلية.

وقال مستشار محافظ القدس، والناطق باسم المحافظة معروف الرفاعي لـ"وفا" إن سلطات الاحتلال استدعت المحافظ غيث إلى ما يسمى المسكوبية واحتجزته، وتم منع المحامي من التواصل معه أو رؤيته.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الليلة.

وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد يبدأ في الـ 9 بالتوقيت المحلي.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية اليوم، إن تل أبيب مستعدة للعودة للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، في ظل اتصالات مصرية قطرية أممية.

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