قوات الاحتلال تمنع الصحفيين الأجانب من دخول غزة وتغطية العدوان عليها

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، منع قوات الاحتلال الإسرائيلية الطواقم الصحفية الأجنبية لليوم الثاني على التوالي من دخول قطاع غزة، لتغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت النقابة في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية :"إن مواصلة الاحتلال منع دخول الطواقم الصحفية الأجنبية لقطاع غزة، هي محاولة إسرائيلية بائسة لحجب الصورة والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا".

وأضافت النقابة: "وأدت تلك الجرائم إلي استشهاد أكثر من عشرين مواطنا وجرح العشرات منهم نساء وأطفال وقصف بيوت الآمنين فوق رؤوسهم وترويعهم".

ودعت النقابة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للتحرك السريع والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدانة الممارسات الإسرائيلية الممنهجة في منع دخول الصحفيين لقطاع غزة وتقييد حرية العمل الصحفي وحق الصحفيين في التنقل والسفر.