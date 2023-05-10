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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر لقطات من القصف الجديد على قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات توثق الضربات الجوية على قطاع غزة ضد مقار وقواعد حركة الجهاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن هجوم جديد على قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن الجيش الإسرائيلي يقوم الآن بمهاجمة أهداف في قطاع غزة، بعد تعرض إسرائيل لوابل من الصواريخ ”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما جديدا علي قطاع غزة

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وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تجددا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة.

وقالت قناة إسرائيلية، "تجدد إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب عسقلان ومستوطنات محيط القطاع".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدن سديروت وعسقلان ومحيط غزة، و بئر السبع وتل أبيب.

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