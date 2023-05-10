شاهد.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر لقطات من القصف الجديد على قطاع غزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات توثق الضربات الجوية على قطاع غزة ضد مقار وقواعد حركة الجهاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن هجوم جديد على قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن الجيش الإسرائيلي يقوم الآن بمهاجمة أهداف في قطاع غزة، بعد تعرض إسرائيل لوابل من الصواريخ ”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تجددا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة.

وقالت قناة إسرائيلية، "تجدد إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب عسقلان ومستوطنات محيط القطاع".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدن سديروت وعسقلان ومحيط غزة، و بئر السبع وتل أبيب.