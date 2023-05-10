جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما جديدا علي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأربعاء"، شن هجوم جديد علي قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن الجيش الإسرائيلي يقوم الآن بمهاجمة أهداف في قطاع غزة، بعد تعرض إسرائيل لوابل من الصواريخ ”.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تجددا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة.

وقالت قناة إسرائيلية، "تجدد إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب عسقلان ومستوطنات محيط القطاع".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدن سديروت وعسقلان ومحيط غزة، و بئر السبع وتل أبيب.