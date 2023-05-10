إسرائيل تهدد بتعبئة قوات الاحتياط.. وخطاب مرتقب لـ نتنياهو اليوم

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، استعداد بلاده لمواصلة المعركة وتعبئة قوات الاحتياط، وذلك بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية التي يتم شنها على غزة.

في غضون ذلك، ذكرت القناة 12 أنه من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا في وقت لاحق من هذا المساء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن دوي صفارات الإنذار مجدداً بوسط إسرائيل.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه “تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مستوطنات في لاكيش: غان يفنه، حتسور، إزريكام وجفعاتي”.

وطلب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، من حكومة الاحتلال استنفار الجبهة الداخلية لمسافة 80 كم من حدود قطاع غزة.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن طائرات حربية شنت غارات، على موقعين لإطلاق قذائف هاون تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.