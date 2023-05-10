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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد إعلان الهدنة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، إن هناك تجددا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل وسط أنباء عن مفاوضات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة.

وقالت قناة إسرائيلية، "تجدد إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب عسقلان ومستوطنات محيط القطاع".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار تنطلق في مدن سديروت وعسقلان ومحيط غزة، و بئر السبع وتل أبيب.

وتأتي تلك الغارات الصاروخية بعد وقت قليل من إعلان إسرائيل والفصائل الفلسطينية الهدنة لوقف إطلاق النار.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن 21 ضحية سقطوا في غزة جراء القصف الإسرائيلي، من بينهم 5 أطفال و 54 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء.

وجاء القصف الإسرائيلي لغزة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية 250 صاروخا تجاه تل أبيب، ردا على شن إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين فجر اليوم، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.

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