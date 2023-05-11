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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية: عدم سداد الديون يشكل خطرا على قيادة واشنطن للاقتصاد

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين

دعت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانت يلين، اليوم الخميس، الكونجرس الأمريكي للموافقة على رفع سقف الديون، محذرة من التخلف الأمريكي عن السداد الذي قد ينتج عنه كارثة اقتصادية ومالية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، في تصريحات لها اليوم، الخميس، إنه على الكونجرس رفع سقف الديون، لافتة إلى أن عجز واشنطن عن السداد قد يؤدي لكارثة اقتصادية ومالية عالمية.

وشددت يلين على أن التخلف الأمريكي عن سداد الديون قد يهدد تعافي الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى هبوط عالمي من شأنه أن يعيدنا كثيرا إلى الوراء، مشيرة إلى أنه سيشكل خطرا على قيادة واشنطن العالمية للاقتصاد.

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كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد اجتماعه مع قادة الكونجرس أمس، الثلاثاء، لا ينوي التفاوض بشأن رفع سقف الدين القومي.

وقالت جان بيير، خلال إفادة صحفية: “الرئيس كان واضحا للغاية في هذا الصدد ولم يتغير شيء: نحن لا نتفاوض بشأن سقف للديون. رفع سقف الديون يجب أن يتم دون شروط”.

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