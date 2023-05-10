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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض : بايدن لا ينوي التفاوض لرفع سقف الدين القومي

جو بايدن
جو بايدن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد اجتماعه مع قادة الكونجرس أمس الثلاثاء، لا ينوي التفاوض بشأن رفع سقف الدين القومي.

وقالت جان بيير، خلال إفادة صحفية: “الرئيس كان واضحا للغاية في هذا الصدد ولم يتغير شيء: نحن لا نتفاوض بشأن سقف للديون. رفع سقف الديون يجب أن يتم دون شروط”.

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وأخطرت وزارة الخزانة الأمريكية، الكونجرس، مرة أخرى في يناير بأنها اتخذت "إجراءات استثنائية" فيما يتعلق للتعامل مع سقف الدين القومي البالغ 31.381 تريليون دولار.

من جانبه، يطالب البيت الأبيض  الكونجرس برفع السقف دون أي قيود.

ويربط مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، الخطوة بتخفيضات الميزانية.

جو بايدن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي بايدن جان بيير سقف الدين القومي

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