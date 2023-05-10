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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم عدم إحراز تقدم|خطاب مهم لـ بايدن بشأن سقف الدين الأمريكي.. اليوم

بايدن
بايدن

من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، خطابًا من نيويورك يعطي فيه ملاحظات حول سقف الدين ولماذا يجب على الكونجرس تجنب التخلف عن السداد.

وحسب صحيفة "هيل" الأمريكية، يأتي خطاب بايدن اليوم بعد اجتماعه أمس الثلاثاء في البيت الأبيض مع كبار قادة الكونجرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الذي خرج من الاجتماع بدون أي تقدم للأمام لتجنب تخلف الأمة عن سداد ديونها.

ووصف بايدن في حديثه بالبيت الأبيض، المحادثات بأنها "مثمرة" على الرغم من أن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قال إنه "لا يرى أي تحرك جديد أو تقدم" نحو إنهاء الجمود.

فيما ذكر زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن المشرعين وموظفيهم سيواصلون المناقشات في أقرب وقت بشأن الميزانية الفيدرالية السنوية بتشجيع من بايدن.

ومن المقرّر أن يجتمع بايدن وزعماء الكونجرس مرة أخرى يوم الجمعة المقبل.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حذرت في وقت سابق، من أن الفشل في رفع سقف الديون الأمريكية قد يكون له عواقب وخيمة.

وبدون الاتفاق على زيادة ما في سقف الدين، قد يكون هناك خطر على السيولة المالية بحلول أوائل يونيو.

وفي هذه المرحلة، قد لا تكون الحكومة الفيدرالية قادرة على دفع الأجور والرفاهية والمدفوعات الأخرى.

وبلغ الدين الأمريكي مستوى قياسيًا، إذ تجاوزت الولايات المتحدة الحد الأقصى القانوني للاقتراض، والبالغ 31.381 تريليون دولار، منذ يناير الماضي.

جو بايدن الكونجرس البيت الأبيض الرئيس الأمريكي سداد سقف الدين

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