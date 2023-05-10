سقف الدين العام الأمريكي قد يدفع بايدن لعدم حضور قمة مجموعة السبع باليابان|تفاصيل

لم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء زيارته لليابان حضور اجتماع مجموعة السبع، إذا استمرت أزمة سقف الدين العام الأمريكي.

وحسب صحيفة "اليابان تايمز"، قال بايدن للصحفيين الثلاثاء إنه لا يزال ملتزمًا بحضور قمة مجموعة السبع في وقت لاحق من هذا الشهر في اليابان، لكنه أشار إلى أن حل مشكلة سقف الديون أكثر أهمية.

وأضاف أنه "من الممكن ولكن ليس من المحتمل" أن يبقى في الولايات المتحدة وعدم المشاركة من أجل حل أزمة سقف الدين.

ومن المقرّر أن تُعقد قمة مجموعة السبع في اليابان من 19 إلى 21 مايو الجاري.

واجتمع الرئيس بايدن مع زعماء الكونجرس الثلاثاء من أجل بحث الموقف من رفع سقف الدين، حيث أنهوا اجتماعهم دون أي تقدم، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ووصف بايدن في حديثه بالبيت الأبيض، المحادثات بأنها "مثمرة" على الرغم من أن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قال إنه "لا يرى أي تحرك جديد أو تقدم" نحو إنهاء الجمود.

فيما ذكر زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن المشرعين وموظفيهم سيواصلون المناقشات في أقرب وقت بشأن الميزانية الفيدرالية السنوية بتشجيع من بايدن.

ومن المقرّر أن يجتمع بايدن وزعماء الكونجرس مرة أخرى يوم الجمعة المقبل.