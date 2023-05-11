تطورات موقف المصابين في المصري البورسعيدي

تابع الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري التقارير الطبية الخاصة باللاعبين المصابين بالفريق ، حيث تبين إصابة اللاعب مروان حمدي بتمزق في العضلة الخلفية يغيب معه لنحو ثلاثة أسابيع .

وأثبتت التقارير إصابة اللاعب حسين السيد بتمزق في العضلة الأمامية قد يتسبب في استمرار غيابه لنحو أسبوعين قادمين .

وتم تشخيص إصابة إلياس الجلاصي بتمزق خفيف في عضلة السمانة، الأمر الذي سيؤدي لغيابه لنحو أسبوع ، بينما يخضع زياد كمال لبرنامج تأهيلي حاليًا بعد اصابته بتمزق في العضلة الأمامية .

وأثبتت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية اصابة حسن علي بتمزق في منشأ العضلة الأمامية للفخذ الأيمن يغيب معه عن الفريق لنحو أسبوعين.