منذ يوم الثلاثاء.. إصابة 25 إسرائيلياً جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، عن إصابة 25 إسرائيليّاً جرَّاء صواريخ المقاومة الفلسطينية منذ يوم الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن 25 إصابة وصلت إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان منذ بداية عملية السهم الواقي.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة جندي جراء إطلاق النار عليه خلال اقتحام مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنة كيسوفيم الإسرائيلية، لافته إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت منهم صاروخين فقط.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أنه خلال إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بتجاه بلدة كيسوفيم الجنوبية، اعترضت القبة الحديدية للدفاع الجوي قذيفتي مورتر، وسقطت أربع قذائف هاون أخرى في مناطق مفتوحة دون أن تسبب أي أضرار.