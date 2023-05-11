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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تستخدمها إسرائيل في غزة .. تعرف على قنبلة «GBU 39» الموجهة |تفاصيل

تعرف على قنبلة GBU
تعرف على قنبلة "GBU 39" الموجهة التي تستخدمها إسرائيل بغزة

استخدم الجيش الإسرائيلي خلال التصعيد الحالي في قطاع غزة عملية "سهم ودرع"، قنابل خاصة موجهة تسمى "GBU 39" لاستهداف الشقق السكنية، على غرار عملية "حارس الأسوار" في مايو 2021، والتي استخدمها خلالها لنفس الغرض.

وتعد القنبلة الأمريكية الصنع، بمثابة صاروخ مجنح يدعى "البرد الحاد"، صنعت خصيصا لاختراق التحصينات، وتزن حوالي 110 كيلو غرامات.

استغلت إسرائيل القنبلة لاستهداف الشقق السكنية بها، حيث من الممكن تزويدها بثلاثة أنواع من أنظمة التوجيه، كما أنها تدمر الشقق بشكل خاص دون إلحاق الضرر بباقي البناية السكنية.

وأوردت العديد من التقارير العبرية، أن الجيش الإسرائيلي استخدم القنبلة في اغتيال ثلاثة من قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي فجر الإثنين 8 مايو.

وأفادت بأن القنبلة ذاتها استخدمها الجيش في اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد خلال استهداف شقة كان بداخلها في خانيونس، بعد منتصف ليل الخميس 11 مايو.

ظهر استخدام الجيش الإسرائيلي للقنبلة لأول مرة في عملية "حارس الأسوار" عام 2021، حيث استهدف من خلالها العديد من الشقق السكنية التي ارتقى فيها العديد من الشهداء.

وتداولت مقاطع فيديو وبعض الصور من قطاع غزة، أجزاء من بقايا القنبلة خاصة أجنحتها التي تتزود بها، والتي استهدف بها الجيش الإسرائيلي عدة شقق خلال جولة التصعيد.

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