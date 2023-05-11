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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الإحتلال الإسرائيلي يغتال مسؤول الوحدة الصاروخية بحركة الجهاد

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يغتال مسؤول الوحدة الصاروخية بالجهاد

قصف الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، شقة في مدينة حمد السكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن ما قال الجيش الإسرائيلي إنها عملية ضد أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي".

ودمّر القصف الإسرائيلي الشقة السكنية المستهدفة، وقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم قيادي بارز في "سرايا القدس"، الجناح العسكري المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي".

وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن عضو المجلس العسكري لها، مسؤول الوحدة الصاروخية، علي حسن غالي، قتل في هذا القصف.

ويعتبر غالي أحد أبرز المسؤولين العسكريين في "سرايا القدس"، وهو الذي تنسب إليه إسرائيل تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، كما سبق أن نجا من محاولة اغتيال خلال جولة تصعيد سابقة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية "السهم الواقي" ضد حركة "الجهاد الإسلامي"، فجر الثلاثاء، باغتيال ثلاثة من القادة العسكريين للحركة، قبل أن تبدأ جولة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل على إثر هذه الحادثة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 470 صاروخاً وقذيفة بمديات مختلفة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، في حين شن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مكثفة ضد أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، ما أدى لمقتل 24 فلسطينياً منذ بدء جولة التصعيد.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن "طائرات حربية تابعة له أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، كما تم استهداف مقر قيادة تابع للوحدة الصاروخية شمال القطاع يحوي على غرفة عمليات استخدمت لإدارة عمليات إطلاق صواريخ صوب إسرائيل".

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