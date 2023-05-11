متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز التمويني

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة الخبز تشهد استقرارا على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نفى تحريك أى سعر خاص برغيف الخبز، مؤكدا أن الخبز بنفس سعره الثابت، وهو 5 قروش على بطاقة التموين، وحصة المواطن كما هي تقدر بحوالي 150 رغيفا.

وأضاف معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنه بعد قرار وزارة البترول بتحريك سعر السولار، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتحمل فارق التكلفة عن المنتج أو صاحب المخبز، موضحا أن الوزن الخص بالرغيف هو 90 جراما، وحصته فى اليوم 5 أرغفة فى الشهر، والرقابة موجودة من داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، إضافة إلى منظومة الشكاوي الموحدة لمجلس الوزراء.

وطالب معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدم دفع المواطن لرغيف الخبز إلا بسعر 5 قروش فقط، لأنه دعم لرغيف الخبز والدولة تتحمل تكلفة إنتاجه.