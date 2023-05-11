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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدرسة الميناء الإعدادية بالغردقة تحصل على مركز أول في الخدمة العامة للمرشدات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الخميس،  حصول مرشدات مدرسة الميناء الإعدادية بالغردقة على المركز الأول في الجمهوري في مشروع الخدمة العامة 

 

وتقدم هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بالتهاني إلى إدارة المدرسة وطلابها، مشيدا بدعم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ودعمه للطلاب الموهوبين والمبدعين، والعمل على تنمية مهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق.

 

على الجانب الأخر نظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، احتفالية بمستشفى حميات الغردقة، بالتزامن مع "اليوم العالمي لغسل الأيدي" والذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية هذا العام تحت شعار (لنسرع وتیرة العمل معا أنقذوا الأرواح _ نظفوا أيديكم )، وذلك وتحت رعاية الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ومدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية الدكتورة دعاء أبو القاسم، و فريق مكافحة العدوى بمستشفي الحميات.

 

تضمنت الاحتفالية محاضرات عملية للفريق الطبي عن أهمية غسل الأيدي وأنواع غسل الأيدي وفقا لطبيعة الإجراء، وكذلك ندوات توعوية للمترددين على المستشفيات، بالإضافة إلى توعية للأطفال عن أهمية نظافة الأيدي لما تمثله من أهمية كبيرة في الوقاية من العدوي والحفاظ على الصحة العامة. 
 

البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر البحر الاحمر اليوم عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وزارة التربية والتعليم

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