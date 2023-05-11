وزير الرياضة يوافق على تنفيذ مشروعات مجتمعية بـ 7 محافظات

بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني..

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة لتنمية وصقل الكوادر الرياضية"، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، عدة مشروعات مجتمعية من المدربين المعلمين المعتمدين ببرنامج المهارات الأساسية للدوري الممتاز.

ويهدف برنامج مهارات الدورى الإنجليزى الممتاز primer skills إلى تقديم المنح للمدربين المعلمين بمصر بغرض المساهمة فى تقديم مزيد من الدعم والمهارات الأساسية الإضافية اللازمة للوصول إلى الفئات المستهدفة للبرنامج من خلال مشروعات مجتمعية مستدامة لكرة القدم وذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة لمثل هذه الفئات فى المجتمع ونقل خبرات ومفاهيم مهارات الدورى الإنجليزى للآخرين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حرصه على تنفيذ مختلف المشروعات التي تهدف إلى الارتقاء بالمدربين وتطوير الرياضة في مصر، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني ومختلف الجهات في مصر، وهو ما تسعي له دائما وزارة الشباب والرياضة ضمن خطتها الإستراتيجية الرامية للنهوض بالرياضة المصرية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المشروع سيعمل على تخريج جيل جديد من المدربين المحترفين ومساعدتهم في المشروعات المجتمعية المختلفة الأمر الذي يعود بالنفع على جميع الرياضيين في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يقام المشروع خلال الفترة من 1-6 إلى 30-11-2023، متضمنة مشروع بداية ومشروع فتيات الأمل ومشروع اكاديمية الروح الرياضية، على أن يقام في 7 محافظات مختلفة وهي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، المنيا، سوهاج، والاقصر".

ويأتي ذلك فى ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس الثقافى البريطاني وأهداف برنامج مهارات الدورى الإنجليزى الممتاز primer skills لتقديم المنح للمدربين المعلمين بمصر.