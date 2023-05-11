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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

صدى البلد

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك، والسويدي إليكتريك، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والشرقية-إيسترن كومباني، وجي بي أوتو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه، ومالت تعاملات المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 17338 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3135 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 20845 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 7237 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4646 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3807 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات استثمارات البنك التجاري الدولي التجاري الدولي البنك التجارى إكس 30 ارتفع مؤشر البورصة أسهم قيادية

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