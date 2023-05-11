لوكسمبورج تعرب عن قلقها إزاء التصعيدات الأخيرة للاحتلال في غزة

أعربت لوكسمبورج عن قلقها إزاء الخسائر في أرواح المدنيين الفلسطينيين بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.

وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، ووزير التعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية ووزير الاقتصاد فرانز فايوت: "نشعر بالفزع الشديد إزاء الخسائر في أرواح المدنيين وبينهم 4 أطفال، في أعقاب غارات الطيران الإسرائيلي على غزة، وهذا العنف يزيد من تفاقم الوضع اليائس بالفعل هناك".

وأضاف الوزيران في تصريح مقتضب نُشر عبر "تويتر" على صفحة خارجية لوكسمبورج: "ندعو إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين".