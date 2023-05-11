مباحث القاهرة تضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بدار السلام

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من أحد الأشخاص قرر بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها .

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة آخرى.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة .

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.