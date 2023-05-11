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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

55 شابا يشاركون في نشاط الكشافة بمكتبة مصر العامة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع واستغلال أوقات فراغهم لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

ومن جانبها أشارت "رانيا حشيش" مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر ابريل الماضى قدمت خدمات عدة فى مجال نشاط تحفيظ القرأن الكريم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10متدربين مابين (أطفال/ شباب / كبار) وفي نشاط توتة وحدوته حيث بلغ عدد المستفدين منه 15متدرب (أطفال).

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وفي مجال نشاط تلوين حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10 متدربين (أطفال) ونشاط المكرمية وحوى يا وحوى حيث بلغ عدد المستفيدين منه 14 متدربا ما بين (أطفال/ شباب / كبار) ونشاط الكشافة حيث بلغ عدد المستفيدين من 55 متدربا (شباب / كبار) ونشاط تفصيل مستوى ثانى ورسم مستوى أول حيث بلغ عدد المستفيدين منه 23 متدربا (أطفال /شباب /كبار ونشاط اركان الإيمان) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10 متدربين (أطفال) كما قامت المكتبة بتنظيم ندوة اون لاين عن كيفية اكتشاف التوحد وطرق علاجه.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التطرف الفكري القرآن الكريم الكشافة بالشرقية اون لاين الوعي والثقافة

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