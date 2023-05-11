لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.. أمين «المحامين العرب» يؤكد دعم الاتحاد دائمًا لفلسطين

أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، دعم الاتحاد دائما للتوجهات الفلسطينية لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، مع رمزي رباح رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري "الأبارتهايد" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ والوفد المرافق له، بمقر الاتحاد بالقاهرة؛ لبحث سياسة الفصل العنصري الممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاصب للحق الفلسطيني، وأفق التعاون والتنسيق نحو تشكيل جبهة عربية وعالمية لمناهضة "الأبارتهايد" الإسرائيلي.

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، خلال اللقاء، إنه على الرغم من الإدانات الواسعة من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لسياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، إلا أن ذلك لم يمنع الاحتلال من اتباع هذه السياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف بنعيسى أن الاحتلال الإسرائيلي يسخر أحدث التقنيات لتطبيق سياسة التمييز العنصري فيما يعرف بـ "الذئب الأحمر" وهو نظام استخباراتي يخترق خصوصية الشعب الفلسطيني، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الذكية المثبتة؛ للتعرف على وجه الشخص في أي مكان مما يُبقي الفلسطينيين في حالة مراقبة مستمرة.

وأعرب بنعيسى عن ترحيب اتحاد المحامين العرب بالتعاون والتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية نحو تشكيل جبهة عربية وعالمية؛ لمناهضة سياسة "الأبارتهايد" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه.. أكد رمزي رباح رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية تعاون الدائرة مع اتحاد المحامين العرب في مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، ووضع رؤية واستراتيجية عمل فلسطيني عربي تحت مظلة الاتحاد؛ لتوحيد الجهد القانوني والحقوقي في إطار عربي للانطلاق بعمل مشترك للتحرك الدولي للضغط على مراكز القرار في المنظمات والمؤسسات الدولية لتطبيق مواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

وأشار رمزي رباح إلى أن مكافحة الفصل العنصري الإسرائيلي من أولويات الأجندة الفلسطينية؛ لافتا إلى أن الجهد الفلسطيني ينقسم لمستويين أحدهما رسمي تقوم به القيادة الفلسطينية عبر القنوات الرسمية في الأمم المتحدة، وأخر عبر الجهد الشعبي تقوم به دائرة الفصل العنصري بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات والاتحادات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوضح أن دائرة الفصل العنصري بمنظمة التحرير الفلسطينية ستعمل على إعداد ورقة مقترحات تقدم للأمين العام لاتحاد المحامين العرب كوجهة نظر فلسطينية، تمهيدا للإعداد لمؤتمر عربي دولي لمناهضة وتفكيك الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك بالتعاون مع المنظمات الحقوقية العربية الأخرى للتحرك في اتجاه عربي موحد بهدف عقد المؤتمر في وقت قريب.

واستعرض رباح أشكال الفصل العنصري الذي ترتكبها قوى الاحتلال ومنها إقامة 650 بوابة حديدية للفصل بين القرى الفلسطينية، والسيطرة على نحو 60% من أراضي الضفة الغربية، وكذلك هدم المباني ومنها تهديد أكثر من 120 منزلا بالهدم، وحرمان اللاجئين من حقهم في العمل، مشيرا إلى بدء منظمة الأمم المتحدة في التحرك لإدانة الفصل العنصري.

وأدان الصمت الدولي تجاه الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا بتحريك الرأي العام؛ لمواجهة العنصرية المنبوذة التي تعيد أشباح الفاشية والنازية.

