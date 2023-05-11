تعليم سيناء يكرم الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير

كرم حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء، التلميذة جمانة سامح بمدرسة آل أيوب التى فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بجائزة الدولة للمبدع الصغير فرع القصة للفئة الأولى للمرحلة الثانية.

وتحدث مع التلميذة عن أمنياتنا المستقبلية في الوظيفة التى تتمنى أن تعمل بها مستقبلية.

وقدم التهنئة لأسرة التلميذة، ولإدارة الموهوبين ومدير الإدارة مروة عبدالعزيز، ولإدارة مدرسة آل أيوب الابتدائية، ولمسئول الموهوبين بالمدرسة.

كما تم تكريم كل من أحمد صبرى مسئول الموهوبين بديوان عام المديرية، وآمال حجاب مدير مدرسة آل أيوب الإبتدائية، وهبة محمد إبراهيم مسئول الموهوبين بمدرسة آل أيوب الابتدائية.

الراوي الصغير

وفازت الطفلة السيناوية مريم فؤاد أحمد محمد بروضة 25 يناير الرسمية لغات في العريش بالمركز الأول على مستوى الجمهورية ، في مسابقة الطفل المبدع تحت شعار الراوي الصغير.