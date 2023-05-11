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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في رادس لنا حكايات.. الأهلي يتسلح بسجل مرعب على ملعب الترجي

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

“في رادس لنا حكايات”.. جملة شهيرة ترددها جماهير النادي الأهلي بسبب تفوق المارد الأحمر على الفرق التونسية على الملعب الأولمبي حمادي العقربي والشهير بملعب “رادس" في المسابقات القارية.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي، غدا الجمعة في تمام العاشرة مساء على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

قبل مواجهة الغد.. الأهلي يتلسح بسجل مرعب على ملعب الترجي

الأهلي خاض 12 مباراة على ملعب رادس ضد الفرق التونسية، فاز في 7 مباريات وخسر 5 مواجهات ولم يتعادل في أي لقاء، أي يتفوق المارد الأحمر على كبار الكرة التونسية في ديارهم.

الأهلي لعب 3 نهائيات على ملعب رادس، فاز في اثنين وخسر الثالث.

الذكرى الأشهر للنادي الأهلي عام 2006، حينما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي بهدف قاتل سجله محمد أبو تريكة في اللحظات الأخيرة من تسديدة صاروخية.

وحصد الأهلي ثاني ألقابه على ملعب رادس في عام 2012، بالفوز على الترجي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بعد التعادل في 1-1 في لقاء الذهاب بالقاهرة.

خسر الأهلي نهائي وحيد على ملعب رادس كان عام 2018، حيث فاز المارد الأحمر بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب على ملعب برج العرب، بينما خسر 3-0 في لقاء الأياب.

آخر مباراة جمعت الأهلي والترجي على ملعب رادس في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2021، وفاز الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف.

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