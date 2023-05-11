ورق العنب بـ 20 جنيهًا.. اعرف أسعار الخضراوات النهارده| بث مباشر

رصدت عدسة “صدى البلد” صباح اليوم الخميس آخر أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق من محافظه القليوبية لمتابعة الأسعار بشكل يومي.

وقال محمد السيد صاحب أحد محلات الخضراوات والفواكه، إن الأسعار تتغير بشكل يومي ولكنها مناسبة للشراء، كما أن تغير الفصول المناخية له عامل بسبب تغير الشتلات.



ونوّه البائع أن سعر الفلفل الأخضر 10 جنيهات للكيلو والبطاطس 8.5 جنيه والطماطم 7 جنيهات، والباذنجان 10 جنيهات للكيلو والكوسة 25 جنيهات والخيار والجزر 12 جنيهاً والبصل 13.5



وجاءت أسعار الفواكه الصيفية البرتقال 7 جنيهات للكيلو وجوافة 15 والموز 15 جنيهاً والتفاح 50 جنيهاً والكنتالوب 12 جنيهًا والبطيخ 35 جنيهاً.

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