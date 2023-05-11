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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ورق العنب بـ 20 جنيهًا.. اعرف أسعار الخضراوات النهارده| بث مباشر

خضار
خضار

رصدت عدسة “صدى البلد” صباح اليوم الخميس آخر أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق من محافظه القليوبية لمتابعة الأسعار بشكل يومي.

 

وقال محمد السيد صاحب أحد محلات الخضراوات والفواكه، إن الأسعار تتغير بشكل يومي ولكنها مناسبة للشراء، كما أن تغير الفصول المناخية له عامل بسبب تغير الشتلات.


ونوّه البائع أن سعر الفلفل الأخضر 10 جنيهات للكيلو والبطاطس 8.5 جنيه والطماطم 7 جنيهات، والباذنجان 10 جنيهات للكيلو والكوسة 25 جنيهات والخيار والجزر 12 جنيهاً والبصل 13.5


وجاءت أسعار الفواكه الصيفية البرتقال 7 جنيهات للكيلو وجوافة 15 والموز 15 جنيهاً والتفاح 50 جنيهاً والكنتالوب 12 جنيهًا والبطيخ 35 جنيهاً.

شاهد البث المباشر:

https://fb.watch/kswNG9lux5/?mibextid=Nif5oz

أسعار الخضار والفاكهة

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