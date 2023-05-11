التموين: لم يتم إشهار لقب نادي القرن لصالح أي ناد مصري حتى الآن

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن نادي الزمالك أو النادي الأهلي لم يتقدما بطلب إشهار لقب نادي القرن مؤكدا أن إشهار العلامة التجارية يتطلب استيفاء شروط لازمة وأن أيا من الناديين لم يتقدما باستيفاء شروط إشهار نادي القرن.

في سياق آخر.. قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه تقرر إعفاء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب الواردة مع المصريين في الخارج من الرسوم الضريبية - القيمة المضافة - بجانب الاعفاء الجمركي.. فيما يتم فرض رسم ضريبة القيمة المضافة بين 6 و11 جنيه لكل جراك على المشغولات الذهبية بجانب الاعفاء الجمركي.

توقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بإتاحة دخول المصريين بالخارج من الجمارك بمقتنياتهم من الذهب دون دفع رسوم جمركية.

وأوضح أن أسعار الذهب شهدت شطحات بسبب زيادة الطلب خاصة على السبائك والجنيهات وليس المشغولات لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيسمح بزيادة المعروض في الأسواق وهو ما سيعمل بشكل كبير على خفض الأسعار.