رئيسة وزراء إيطاليا: اعتداء الفصائل اليمنية على مطار الرياض واستهداف المدنيين غير مقبول

أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة اعتداء الفصائل اليمنية الذي استهدف مطار الرياض، مؤكدة رفض إيطاليا للهجمات التي تستهدف المدنيين، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات.

وقالت ميلوني إن الهجمات التي تشنها الفصائل اليمنية وتستهدف المدنيين تمثل أمرا غير مقبول،

وأكدت ضرورة وضع حد لها، في موقف يعكس إدانة روما للهجمات التي تهدد أمن المدنيين وسلامتهم.

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية على أهمية وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الدول.



تأتي تصريحات ميلوني في أعقاب اعتداء الفصائل اليمنية على مطار الرياض، وسط تأكيدات على رفض استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.