الجيش الجزائري: استشهاد نقيب والقبض على 4 إرهابيين في عملية غربي البلاد

أعلن الجيش الجزائري استشهاد نقيب، والقبض على 4 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط جرت أمس /الأربعاء/ في إحدى المناطق بغربي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم /الخميس/- أن وحدات الجيش كانت قد رصدت مجموعة إرهابية، وتم الاشتباك معها بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح بلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت بالمنطقة العسكرية الثانية بغربي الجزائر، مما أسفر عن استشهاد النقيب تناح محمد.

وبحسب البيان، تمكنت وحدات الجيش الجزائري من محاصرة وتطويق المجموعة الإرهابية والقبض على أفرادها الأربعة، ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي بلعقبان رشيد، ولقبه "عدي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2003، والإرهابي حمزة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، كما تم القبض على الإرهابي نواور بلال الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، والإرهابي خباز إبراهيم ولقبه "عبد الودود".

وأضاف البيان أنه تم أيضا استرجاع، خلال هذه العملية، 3 رشاشات من نوع "كلاشنيكوف"، وبندقية نصف آلية، وقنبلة يدوية وكميات من الذخيرة وأغراض أخرى.

ونوهت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيانها، إلى أن هذه العملية تضاف لحصيلة مختلف العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش في مجال مكافحة الإرهاب والتي سمحت بتحييد عدد معتبر من الإرهابيين سواء بتوقيفهم أو تسليم أنفسهم أو القضاء عليهم.