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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: سنرد بشكل مناسب علي تزويد كييف بصواريخ متطورة من قبل لندن

صدى البلد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم /الخميس/ إن العسكريين الروس سيردون بشكل مناسب على تقديم بريطانيا صواريخ بعيدة المدى لنظام كييف.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - أن ذلك سيتطلب ردا كافيا من الجيش الروسي الذي بطبيعة الحال، سيتخذ قرارات عسكرية مناسبة حول هذا الشأن.

بدوره، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم، رسميا إرسال بلاده صواريخ بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" إلى أوكرانيا.

يذكر أن مسؤولون غربيون أفادوا في وقت سابق، بأن بريطانيا قد زودت أوكرانيا بصواريخ من طراز "ستورم شادو" المجنحة بعيدة المدى، بأقصي مدى تشغيلي.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الهجوم تواصل التقدم غربي مدينة أرتيومفسك (باخموت) بدعم من قوات الإنزال الجوي التي قيدت حركات القوات الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان - أن الطيران نفذ ثمان طلعات جوية في منطقة أرتيومفسك (باخموت)، بينما أنجزت المدفعية 95 مهمة.

وأكدت القضاء على 550 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا أجنبيا علي جبهات القتال، بالإضافة إلى إسقاط طائرة حربية من طراز سو -25 واعتراض 12 صاروخ هيمارس.

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