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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم عرض كيرة والجن في مهرجان جمعية الفيلم

كيرة والجن
كيرة والجن

يعرض مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ49، فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد.

ويعقب عرض الفيلم ندوة للحديث عن كواليس تصويره ومن المفترض أن يحضر هذه الندوة الموسيقار هشام نزيه والمونتير أحمد حافظ ومصمم المؤثرات البصرية تامر مرتضى ومهندسا الصوت أحمد أبو السعد وحسن أبو جبل ومدير التصوير أحمد المرسي .

افتتاح جمعية الفيلم 

افتتح الدكتور محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم الدورة رقم 49، وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما والمهتمين من النقاد والصحفيين. 

وحضر حفل الافتتاح الفنان حسين فهمي الرئيس الشرفي لهذه الدورة، وخالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بالإضافة إلى المنتج محمد حفظى وهشام جمال والمخرج محمد ياسين وهشام فتحي وغيرهم..

 

تفاصيل استفتاء جمعية الفيلم

 

وأعلنت إدارة المهرجان أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2022 اختيار 8 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وفقا لموعد عرضها "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهي الأفلام التي ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس علي جوائز هذه الدورة، بينما سيعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، و"تسليم أهالي" للمخرج خالد الحلفاوي، و"فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام.

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