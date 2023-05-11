تنبأت بـ وفاة مصطفى درويش | تصريح صادم من داعية إسلامي ..فيديو

قال عبد الرحمن بصل، المحامي والداعية الإسلامي، توقعت وفاة فنان شاب، وهو ما حدث بوفاة الفنان مصطفى درويش، وأيضا توقعت أن لقاء السوبر بين الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر سيكون صعب وسيمتد للوقت الاضافي وهو ما حدث.

وأضاف عبد الرحمن بصل، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، توقعت انخفاض أسعار بعض السلع منها الأرز والذهب وهو ما حدث.

لا يمكن أن يتم التنبؤ بعلم الغيب

وتابع المحامي والداعية الإسلامي، أنه لا احد يستطيع التنبؤ بعلم الغيب، لأن الغيب من الله سبحانه وتعالى، وأنا اتوقع أو اتنبأ بحدث ما ولكن لا يمكن أن يتم التنبؤ بعلم الغيب.