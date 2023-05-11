عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا خبر.. أحدث أغنيات حسين الجسمي على اليوتيوب.. فيديو

أغنية ياخبر
أغنية ياخبر

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تحمل أسم ياخبر وهي من  كلمات صابر كمال  وألحان وليد سعد وتوزيع  أمين نبيل أما هندسة الصوت فكانت لمهندس الصوت هاني محروس.
 

أحدث أغنيات حسين الجسمي 

طرح الفنان حسين الجسمي عبر قنانة الرسمية على موقع توتيوب أغنية جديدة بعنوان “ هواه القلب ” ، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك . 

أغنية هواه القلب  شعر سمو الشيخ نهيّان بن زايد، ورؤية وألحان وغناء حسين الجسمي  ، وتوزيع ومكساج وماستر: حسام كامل ، وجيتارات: فرشيد أدهمي  و ايقاعات: سمير القطان
 

وحققت أغنية هواه القلب بعد طرحها عبر قناة الفنان حسين الجسمي على موقع يوتيوب ، ما يقرب من 25 الف مشاهدة .

أغنية رحمن رحيم 

وكان قد طرح الفنان حسين الجسمى اغنية جديدة بعنوان “رحمن رحيم” وذلك بمناسبة شهر رمضان عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب 

أغنية “رحمن رحيم” غناء حسين الجسمى وكلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع كريم أسامة وحققت الأغنية 32 الف مشاهدة فى يومين فقط. 

ومن قبلها كان قد طرح حسين الجسمي أغنية "صوبنا" رؤيته الموسيقية وألحانه، ولون شعبي ممزوج بالموسيقى والروح البدوية الشامية ،  كرر فيها التعاون مع الدكتور مانع بن سعيد العتيبة .

حسين الجسمي الإماراتي حسين الجسمي ياخبر صابر كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كارثة محتملة في السودان

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

موضوعات متعلقة

آخر إصدار.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة من فيلم شوجر دادي.. فيديو

اليوم عرض كيرة والجن في مهرجان جمعية الفيلم

بعد تحت السيطرة .. مفاجأة فنية لـ محمد فراج ونيللي كريم

نشرة الفن.. منير الوسيمي يتراجع عن ترشحه في انتخابات الموسيقيين .. وريهام سعيد تعتذر لأسرة الراحل أحمد راتب

25 مايو.. حفل لـ محمد فؤاد وأحمد سعد في السعودية

بناء على طلب الجماهير.. عودة برنامج مفيش مشكلة خالص لمحمد صبحي

مهرجان الحمامات بتونس يكشف حقيقة انسحاب درة في حفل الافتتاح

القاهرة السينمائي: تعيين الناقد محمد طارق نائبا للمدير الفني للمهرجان

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

توجهات شمسية تضرب هذه الأجزاء من الأرض خلال ايام..هل نتأثر بها؟

والد عروس تريند من يؤتمن على العرض: مش بنتي وصاحبة الفيديو تريد الشهرة

مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: ولادة طفل كل 15 ثانية

مصر توقع اتفاقية لزيادة الصادرات والتكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عن وضع المكياج وشاهدي ماذا سيحدث لبشرتك

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة | كيف تكتشفها ؟

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ