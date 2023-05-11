يؤدي إلي الوفاة.. مرض غامض يدمر مدينة في دولة أفريقية |هذه أعراضه

دمر مرض غامض بلدة كاجي في مقاطعة مارسابيت بشمال كينيا، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين بمرض خطير، وفقًا للسلطات المحلية.

وحسب “Nation Media”، قال موسى جالورو، كبير قادة المنطقة: “لقد فقدنا تسعة أشخاص حتى الآن، وما لا يقل عن 80 آخرين طريح الفراش في القرى”.

ودعا جالورو، إلى التدخل الفوري لاحتواء تفشي المرض ومنع المزيد من الوفيات.

وقال إن ستة من القتلى بالغون وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات.

يُشتبه في أن المرض، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة منذ أسبوعين، هو شكل من أشكال “الملاريا العنيفة” بناءً على التحقيقات الأولية التي أجراها مسؤولو الصحة.

أعراض المرض

وتشمل الأعراض التي تم الإبلاغ عنها مرضًا شبيهًا بالإنفلونزا، وعيون صفراء، وصداع شديد، وتورم في الطحال، وتظهر على أحد الضحايا علامات مشابهة لداء الكالازار، وهو نوع من داء الليشمانيات الحشوي.

وتم العثور على نوع من البعوض في منطقتي لايساميس وساكو في مقاطعة مارسابيت من قبل معهد البحوث الطبية الكيني قبل شهرين من تفشي المرض.

وقالت وزارة الصحة في مقاطعة مارسابيت، اليوم الخميس، إنها “تعمل عن كثب مع الوكالات الصحية الأخرى، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد واحتواء وإدارة تفشي المرض”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة الصحة إن الوضع تحت السيطرة حيث كان فريق من خبراء مراقبة الأمراض وتقنيي المختبرات يجمعون عينات الدم للتحقق منها.