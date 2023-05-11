كريم وكريم .. شاهد البوستر الأول لفيلم بيت الروبي

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى الأول لفيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز استعدادا لعرضه فى موسم الصيف القادم.

ونشر كريم محمود عبد العزيز البوستر الدعائى الأول للفيلم وعلق عليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلأ: عودة الأخوان روبيز .. صيف 2023.





كريم عبد العزيز وبيتر ميمي

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم انتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.





أبطال بيت الروبي

كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.