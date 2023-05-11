طلائع الجيش يهزم الشرقية بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في التأهل لدور الـ16 بعد الفوز على الشرقية بنتيجة 3/0 الذي أقيم على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

سجل أهداف طلائع الجيش أحمد سمير في الدقيقة 60 وأضاف الثاني إسلام محارب في الدقيقة 92 وسجل الثالث كريم حلاوة في الدقيقة 94.

ومن المقرر أن يواجه الطلائع نظيره البنك الأهلي في دور الـ16 من البطولة وذلك بعدما تخطى نظيره شبان المسلمين.



وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: يحيى حامد - خالد سطوحي - محمد دياب - حسن مجدي

الوسط: فريد شوقي - عربي بدر - أشرف مجدي

الهجوم : مروان محمد - أحمد سمير - محمود وادي

بينما جاء تشكيل الشرقية كالتالي:

حراسة المرمى: ابراهيم الشحات

الدفاع:حسن ماريو - محمد اسماعيل - احمد حسين صقر - احمد رضا شكوكو - كريم ناصر

الوسط :أحمد عبدالغني غنوة - عمر محمد فتحي - حامد فيصل - محمد عاطف

الهجوم:سيد مصطفى حسين

أدار اللقاء تحكيميًا هيثم عثمان كحكم ساحة وعاونه كلًا من محمد خليفة وعماد الشامي، وأحمد جمال شاهين حكمًا رابعًا.