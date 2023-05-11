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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عزمي محيلبة يواصل تصدر التصنيف العالمي لرماية الاسكيت

صدى البلد

واصل عزمي محيلبة لاعب المنتخب المصري للرماية تصدر التصنيف العالمي للاسكيت، وذلك حسب التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لشهر مايو.

واحتل محيلبة المركز الأول برصيد 4506 نقاط، بينما جاء في المركز الثاني الايطالي جابريلي روزيتي . كما تصدر البطل المصري التصنيف الأولمبي برصيد 7506 نقاط.

الجدير بالذكر أن عزمي محيلبة توج بجائزة أفضل لاعب فردي في استفتاء تتويج نيوز للأفضل في نسخته الثالثة، حيث نجح عزمي  محيلبة  في إبراز قوة لاعبي مصر في رياضة الرماية بعد حجزه أول مقعد مصري في أولمبياد باريس 2024، كما يتصدر  عزمي الآن التصنيف الدولي للشهر الثاني على التوالي.

استطاع  محيلبة التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للرماية والتي أقيمت في كرواتيا في منافسات الإسكيت متفوقًا على العملاق الأمريكي فينسينت هانكوك صاحب المركز الثاني والقطري راشيد صالح صاحب المركز الثالث .

تفوق محيلبة خلال العام الماضي محققًا العديد من الإنجازات المتنوعة حيث توج ببرونزية رماية الإسكيت في دورة ألعاب البحر المتوسط والتي استضافتها مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 25 يونيو  وحتى 6 يوليو الماضي، كما توج اللاعب بذهبية كأس العالم لرماية  الإسكيت بقبرص بعد تحقيقه 36 طبقا من أصل 40 طبقا في النهائي متفوقًا على الإيطالي تامارو كاساندرو صاحب  الميدالية الفضية برصيد 35 طبقا.

استمرت إنجازات العام الماضي هذا العام حيث تمكن عزمي  محيلبة المصنف الأول عالميًا من الحصول على الميدالية الفضية في منافسات الإسكيت في بطولة كأس العالم  للرماية التي أقيمت في المغرب خلال الفترة من 11 حتى 24 يناير 2023.

كما توج عزمي  محيلبة  بذهبية بطولة قطر المفتوحة للخرطوش والتي استضافتها ميادين لوسيل للرماية خلال الفترة من 13 حتي 20 فبراير الماضي بمشاركة 156 راميا ورامية يمثلون 52 دولة من شتى أنحاء العالم.

عزمي محيلبة محيلبة

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