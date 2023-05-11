دعاء الاستغفار والتوبة .. وكيف تتخلص من الذنب المتكرر

دعاء الاستغفار والتوبة، يبحث المسلم في كل مرة يغضب الله عز وجل عن دعاء الاستغفار والتوبة حتى يرفع الله عنه غضبه، وأقصر طرق للتوبة الاستغفار ، ويجب على المسلم أن يستفيق من ذنبه ويندم على ما فعله من ذنوب ومعاصٍ ويلجأ لرب العباد طالبا العفو والمغفرة والتذلل إليه، كما يستحب للمسلم أن يكرر دعاء الاستغفار والتوبة كلما وقع في معصية أو خطأ.. وفيما يلي دعاء الاستغفار والتوبة.



ويستحب أن يقول المسم في دعاء الاستغفار والتوبة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إلية من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا و أخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى.



-اللهمّ أنت الملك لا إله إلّا أنت ربّي ، وأنا عبدك لمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلّا أنت، و أصرف عنّي سيّئها لا يصرف عنّي سيّئها إلّا أنت، لبّيك وسعديك، والخير كلّه بيديك، والشرّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك



-اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت اعلم به مني اللهم اغفر لي جَدِّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت علي كل شيء قدير (متفق عليه) .



- اللهم اغفر لي وارحمني وهادني وعافني وارزقني ، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت (متفق عليه).



-اللهمّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت. اللهمّ إنّي أسألك بأنّي أشهد بأنك أنت الله لا إله إلّا أنت الواحد الأحد، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. اللهمّ عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التّقوى وأهل المغفرة.



دعاء الاستغفار من الذنب



دعاء الاستغفار من الذنب، أكد الكثير من العلماء أن المسارعة في طلب العفو من الله بعد كل ذنب هي من أفضل الاعمال واستدل العلماء على ذلك من حديث شريف يقول" وأتبع السيئة الحسنة تمحها" رواه البخاري، وقال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، سورة هود، لذا يستحب للمسلم المسارعة في التوبة والاستغفار من الذنوب، ووردت أدعية كثيرة للاستغفار من الذنوب، منها رب اغفر لي وتب علي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. وفيما يلي نماذج دعاء الاستغفار من الذنب.



-اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت اعلم به مني اللهم اغفر لي جَدِّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت علي كل شيء قدير (متفق عليه) .



-اللهم اغفر لي وارحمني وهادني وعافني وارزقني ، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت (متفق عليه).



-وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت اللهمّ إنّي أستغفرك من كلّ سيّئة ارتكبتها في بياض النّهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء وسرٍّ وعلانية وأنت ناظر إلي.



-اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد. اللهمّ إنّي أسألك بأنّي أشهد بأنك أنت الله لا إله إلّا أنت الواحد الأحد ، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، اللهمّ عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التّقوى وأهل المغفرة، سبحان الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع العليم. اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء، ونزل الشّهداء، ومرافقة الأنبياء، والنّصر على الأعداء.



الاستغفار من الذنب المتكرر



الاستغفار من الذنب المتكرر يتسائل الكثير من المسلمين هل يقبل الله عز وجل الاستغفار من الذنب المتكرر وأجابوا على ذلك أن المسارعة في الاستغفار وطلب المغفرة ويقدم الطاعات والصدقات لله عز وجل ويبتعد عن المعاصي ويتعهد أمام الله عز وجل ألا يكررها مرة أخرى وأن التوبة النصوح هي أفضل توبة ، وفيما يلي دعاء من الاستغفار من الذنب المتكرر.



ونشير إلى أنه لم يرد دعاء معين ورد عن النبي عنوانه "الاستغفار من الذنب المتكرر" لكن يستحب للمسلم أن يدعوا يما يريد من قلبه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب، ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمداً أو خطأ ظاهراً وباطناً، قولاً وفعلاً، في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى.



-اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد بما أنعمت علي، جللت أن تطاع إلا بإذنك، أو تعصى إلا بعلمك، اللهم ما عصيتك حين عصيتك استخفافاً بحقك، ولا استهانة بعذابك، لكن لسابقة سبق بها علمك، فالتوبة إليك، والمغفرة لديك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.



-اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.



-اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك فجد بما أنعمت علي ما قضيت وامح ذلك بذلك جللت أن تطاع إلا بإذنك أو تعصى إلا بعلمك اللهم ما عصيتك حين عصيتك استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابك لكن لسابقة سبق بها علمك فالتوبة إليك والمغفرة لديك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.