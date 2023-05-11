سكرتير مساعد البحر الأحمر يناقش آليات تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء

عقد كمال سليمان السكرتير العام المساعد ، ظهر اليوم ، اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلي والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتشجيع المحافظات علي تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وتحسين كفاءة وإدارة الإنفاق العام جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المسئولة عن المبادرة بمحافظة البحر الأحمر.

ومن جانبه أكد السكرتير المساعد أن المبادرة تستهدف منح حافز أداء لكل محافظة في شكل تمويل إضافي للموازنة الإستثمارية المخصصة لها في خطة العام المالي ( 2023 / 2024 ) وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط ومنها ( التخطيط التشاركي بإعداد الخطة الإستثمارية السنوية للمحافظة بشكل تشاركي – إعادة دراسات الجدوى القبلية من خلال تقييم جدوي المشروعات الإستثمارية الكبرى المدرجة في الخطة الإستثمارية السنوية وبالتالي تحسين جودة الإستثمارات – عملية تخطيط الإستثمارات السنوية من خلال الإلتزام باللوائح والمتطلبات في إعداد الخطة الإستثمارية السنوية الخاصة بها – متابعة تنفيذ الخطة الإستثمارية السنوية من خلال مراجعة وتنفيذ الخطط الإستثمارية السنوية من أجل تقييم نسب التنفيذ المنجزة والدروس المستفادة – تخطيط عملية بناء القدرات من خلال تعزيز القدرات لأغراض تحسين الإدارة والتنظيم وتقديم الخدمات – الشفافية والإفصاح العام من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة لكافة المواطنين ).

كما أفاد السكرتير المساعد أن المبادرة تهدف إلي تشجيع المحافظات علي تحسين وتطوير أدائها في مجالات التخطيط وتنفيذ الخطط ومراقبة الأداء وتقييمه، وإدارة الإنفاق العام، وتطوير أنظمة العمل علي المستوي المحلي.