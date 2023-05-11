انطلاق تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية بالغردقة بمشاركة 105 لاعبين

نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهد كمال سليمان، السكرتير العام المساعد، اليوم، انطلاق فعاليات تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية، بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للسباحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة . بمشاركة عدد 105 لاعب يمثلون 11 دولة وهي ( مصر _ التشيك _ اليونان _ المجر _ زيمبابوي _ كازاخستان _ الكويت _ السعودية _ تونس _ أوكرانيا _ مونتينيجرو ) ، جاء ذلك بحضور كابتن طيار حسين مسام رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية والمهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة والمهندس إبراهيم المسيرى الرئيس التنفيذى لشركة ابو سومة والاستاذ حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإستضافة محافظة البحر الأحمر تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية، موجها الشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي على حسن الاستضافة والتنظيم المشرف، مؤكدا أن مدينة الغردقة هى أفضل الوجهات السياحية لإقامة البطولات العالمية بها لتنشيط السياحة المصرية حول العالم.

ومن جانبه نقل كمال سليمان تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لجميع الحضور، معرباً عن سعادته لإختيار مدينة الغردقة الساحرة لإستضافة ٣ بطولات عالمية في الرياضات المائية، مما يساهم في تنشيط حركة السياحة، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة من مختلف الدول.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة علي سعادته بثقة الاتحاد الدولي لألعاب الماء، ومنح مصر استضافة ٣ بطولات عالمية، مشيراً إلى أن الاتحاد المصري للسباحة شهد نجاحات غير مسبوقة بفض الدعم الكبير من الدولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن ناحية أخرى توجه المهندس إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة أبو سومة بالشكر لوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للسباحة علي مجهوداتهم للخروج بالبطولة بالشكل الذي يليق بإسم مصر.

يذكر أن منتجع أبو سومة بمدينة الغردقة يستضيف ٣ بطولات عالمية في الرياضات المائية خلال الفترة من ٨ _ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ وهم بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة ، تصفيات تصفيات كرة الماء الشاطئية ، بطولة كأس العالم للسباحة التوقيعية .