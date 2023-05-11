عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية بالغردقة بمشاركة 105 لاعبين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهد  كمال سليمان، السكرتير العام المساعد، اليوم، انطلاق فعاليات تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية، بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للسباحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة . بمشاركة عدد 105 لاعب يمثلون 11 دولة وهي ( مصر _ التشيك _ اليونان _ المجر _ زيمبابوي _ كازاخستان _ الكويت _ السعودية _ تونس _ أوكرانيا _ مونتينيجرو ) ، جاء ذلك بحضور كابتن طيار حسين مسام رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية والمهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة والمهندس إبراهيم المسيرى الرئيس التنفيذى لشركة ابو سومة والاستاذ حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة.

 

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإستضافة محافظة البحر الأحمر تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية، موجها الشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي على حسن الاستضافة والتنظيم المشرف، مؤكدا أن مدينة الغردقة هى أفضل الوجهات السياحية لإقامة البطولات العالمية بها لتنشيط السياحة المصرية حول العالم.

ومن جانبه نقل كمال سليمان تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لجميع الحضور، معرباً عن سعادته لإختيار مدينة الغردقة الساحرة لإستضافة ٣ بطولات عالمية في الرياضات المائية، مما يساهم في تنشيط حركة السياحة، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة من مختلف الدول.

 

ومن جانبه أكد المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة علي سعادته بثقة الاتحاد الدولي لألعاب الماء، ومنح مصر استضافة ٣ بطولات عالمية، مشيراً إلى أن الاتحاد المصري للسباحة شهد نجاحات غير مسبوقة بفض الدعم الكبير من الدولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

ومن ناحية أخرى توجه المهندس إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة أبو سومة بالشكر لوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للسباحة علي مجهوداتهم للخروج بالبطولة بالشكل الذي يليق بإسم مصر.

 

يذكر أن منتجع أبو سومة بمدينة الغردقة يستضيف ٣ بطولات عالمية في الرياضات المائية خلال الفترة من ٨ _ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ وهم بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة ، تصفيات تصفيات كرة الماء الشاطئية ، بطولة كأس العالم للسباحة التوقيعية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

ترشيحاتنا

إعلان على تيك توك .. القبض على طالب روج لبيع رتب عسكرية مقلدة

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بسبب دوري بمسلسل جعفر العمدة

دعاء الرسول للمريض يشفيه ويرد عليه صحته .. ردده فى ليلة الجمعة

إيلون ماسك يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر ويعيَّن "المرأة الغامضة"

خالد لطيف: مجلس الزمالك متسمك باستمرار مرتضى منصور

يوفنتوس يتعادل بصعوبة مع إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ